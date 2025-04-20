البصرة تسجل أول إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المستشفى البيطري في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية في مركز المحافظة، مؤكداً تكثيف الجهود للكشف المبكر عن الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير المستشفى رياض محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملات المكثفة والاستباقية التي أطلقتها كوادر المستشفى والتي بدأت في 6 نيسان 2025 ساهمت بالكشف عن تسجيل إصابة واحدة في مركز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعتها والسيطرة عليها".

وأضاف محمد، أن "الحملة مستمرة من خلال 24 فريقاً تابعاً للمستشفى البيطري، والتي تعمل على فحص ووقاية المواشي".

وبين أن "الإجراءات الاحترازية تشمل تغطيس المواشي بمواد مبيدة للحشرات الناقلة لمرض الحمى النزفية"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة، ويجري بشكل طبيعي في محافظة البصرة".

وأمس السبت، أكدت وزارة الصحة العراقية معلومات كانت قد اوردتها وكالة شفق نيوز تفيد بتسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، إحداهما لمنتسب في الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالمرض منذ بداية العام بلغ 14 حالة، توزعت بين ذي قار (6 حالات)، كركوك (4 حالات)، وحالة واحدة في كل من نينوى، المثنى، البصرة، والرصافة في بغداد.