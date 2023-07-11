البصرة تسجل أعلى مدن العالم بأشد درجات الحرارة

شفق نيوز/ سجلت مدينة البصرة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، أول المدن ضمن "الأشد حرارة" في العالم خلال الساعات 24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأطلعت وكالة شفق نيوز، على الجدول الذي بين أن منطقة "الحسين" في البصرة جنوبي العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "بكسارة" في الجزائر وبواقع 48.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "القيصومة" في السعودية وبواقع 48.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "البويرة" في الجزائر رابعاً وبواقع 48.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الشلف" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "القالمة" في الجزائر جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة " العمادية " في إيران، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " قصبة دالتة" في المغرب ثامناً، بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة، كما جاءت مدينة "توزر" في تونس تاسعاً، بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية، كما جاءت منطقة "الفاو" جنوبي العراق عاشراً بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، تليها "مطار فهد الدولي " في الدمام السعودية في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الناصرية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تليها محافظة "الإحساء" في السعودية بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.4 درجة مئوية، تليها مدينة "بني ملال" في المغرب بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.4 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه الجدول الذي بثته محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية بأعلى درجات الحرارة في العالم: