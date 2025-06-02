البصرة تسجل سقوطاً ودهساً ومحاولة انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوب العراق، اليوم الاثنين، بوقوع ثلاث حوادث منفصلة في مناطق مختلفة من المحافظة، أسفرت عن إصابات خطرة بين المواطنين، بينهم امرأة وطفلة، إضافة إلى محاولة انتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً وتسكن في منطقة سواق سوادي، تعرضت لإصابة بنزيف في الدماغ جراء سقوطها من حصان داخل مزرعة في منطقة الدواجن"

وأشار إلى إلى "نقلها لمستشفى السياب لتلقي العلاج"، موضحاً أنه "تم فتح تحقيق بملابسات الحادث".

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى "وقوع حادثة دهس لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتسكن في منطقة الصحفيين، وأُصيبت بضربة في الرأس"، مبيناً أن "الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر ، وتم إبلاغ الإسعاف ومركز شرطة المربد بالواقعة".

أما الحادث الثالث، فتمثل بمحاولة انتحار شاب من مواليد 2008 بعد تناوله مادة سم الفئران نتيجة مشاكل عائلية، وفقاً للتحقيقات الأولية.

وذكر المصدر أنه "تم نقل الشاب إلى مستشفى الزبير لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة".