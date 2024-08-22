البصرة تسجل حالتي انتحار إحداهما بـ"سم الفئران"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي انتحار في غرب المحافظة وجنوبها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله الواقع في قضاء الفاو جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "دوافع الانتحار هي ضغوط نفسية يعاني منها الشاب".

وتابع المصدر، كما أن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على الانتحار بتناول سم الفئران داخل منزله الواقع في قضاء الزبير غربي مدينة البصرة مركز المحافظة"، مبيناً أن "دوافع الانتحار سببها خلافات عائلية مع ذويه".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية قامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، وفتح تحقيق في الحادثين".