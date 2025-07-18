البصرة تسجل حادثاً مرورياً مروعاً وديالى تستيقظ على مشاجرة دامية

شفق نيوز- البصرة / ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروّع نتيجة تصادم بين مركبتين على الطريق السريع قرب منطقة أرطاوي في محافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نتج عن تصادم مركبة أجرة مع شاحنة نقل كبيرة، وأسفر عن وفاة سائق مركبة الأجرة، فيما أُصيبت 3 نساء كنّ برفقته بإصابات طفيفة في الرأس، وقد تم نقلهن إلى مستشفى الزبير العام لتلقي العلاج".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق مركبة الأجرة كان هو المتسبب بالحادث بشكل كامل، في حين لم يُصب سائق الشاحنة بأي أذى".

وإلى ديالى، حيث أشار مصدر أمني آخر، إلى "إصابة شخصين من عائلة واحدة بجروح بليغة إثر مشاجرة استخدمت فيها السكاكين وچلاليب قطع الأشجار في ناحية الوجيهية شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر، خلال حديثه للوكالة، أن "المشاجرة ناتجة عن خلاف عائلي بين طرفين"، مشيراً إلى "نقل الجرحى للمستشفى وباشرت الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الحادث".