البصرة تسجل ثلاث حالات اشتباه بالحمى النزفية وتباشر بالإجراءات الوقائية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة البصرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن تسجيل ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة، داعية المواطنين لأخذ التدابير الوقائية و الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال رئيس اللجنة علي العبادي لوكالة شفق نيوز إن "الحالات الثلاث تم عزلها فوراً في مستشفى البصرة التعليمي، ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة"، مشيراً إلى أن "الفرق الطبية أرسلت المسحات الخاصة بالمشتبه بهم إلى المختبر المركزي في العاصمة بغداد للتأكد من الإصابة أو عدمها".

وأضاف أن "الوضع تحت السيطرة حالياً، وتواصل الجهات الصحية والرقابية إجراءات الفحص الميداني للتحري والكشف في الأسواق المحلية وجواخير تربية المواشي والأغنام والمطاعم، ومتابعة التطورات عن كثب واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ونتمنى من المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل الحمى النزفية إلى 27 حالة في عموم البلاد، بينها 5 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.