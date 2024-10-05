البصرة تستقبل 22 عائلة لبنانية نازحة وتستعد للمزيد

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة استقبال العوائل اللبنانية بمحافظة البصرة، ماهر العامري، اليوم السبت، أن عدد العائلات الواصلة الى المحافظة لغاية الآن بلغ 22 عائلة، مؤكداً أن بعض العائلات ستصل مساءً إلى المحافظة.

وقال العامري لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة استقبلت لغاية الآن 22 عائلة لبنانية، غالبية هذه العائلات لديها أصدقاء في المحافظة وأولاد يعملون هنا فذهبوا للسكن معهم، فيما تكفلت المحافظة بـ5 عوائل لغرض توفير السكن لهم"، لافتا إلى أن "هناك وجبة جديدة تصل مساء اليوم مكونة من 6 عائلات لبنانية تصل المحافظة".

وأضاف العامري، أن "اللجنة قامت بإعداد فنادق المدينة الرياضية وعددها 6 فنادق لغرض إسكان العائلات اللبنانية، فيما تم التبرع ببعض الفنادق الاهلية من قبل مواطنين بصريين، وبيوت في مجمعات استثمارية لغرض إسكان العائلات اللبنانية النازحة جراء الأحداث هناك"، موضحاً أن "المحافظة توفر حالياً، للعائلات اللبنانية، 3 وجبات طعام يومياً".

وتابع، أن "اللجنة المشكلة في انعقاد دائم سواء على أرض الواقع، أو إلكترونيا من خلال الهاتف"، مبيناً أن "هناك مقترحات لشمول العائلات بالسلال الغذائية وتوزيع عليها مستلزمات وادوات الطبخ وكذلك ادوات لغسل الملابس الخاصة بها، وغيرها من أمور الحاجة اليومية كحال بقية العائلات الأخرى".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، مساء الخميس الماضي، عن استقبال 686 مواطناً لبنانياً كوجبة جديدة عن طريق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم.

جاء ذلك، استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، بحسب بيان صادرة عن وزارة الهجرة، ودر لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن كوادر الوزارة تواصل استقبال العائلات اللبنانية القادمة إلى العراق بسبب "العدوان الإسرائيلي" المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي.