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البصرة تستعد لإجراء امتحانات السادس الإعدادي وسط اجراءات وقائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-20T11:54:22+0000
البصرة تستعد لإجراء امتحانات السادس الإعدادي وسط اجراءات وقائية

شفق نيوز / أعلنت مديرية تربية البصرة، يوم الجمعة، إكمال استعداداتها الخاصة بالامتحانات العامة للدراسة الإعدادية الدور الأول والتي ستنطلق غداً السبت.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية، باسم القطراني، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية ومن خلال عمل اللجنة الفرعية للامتحانات قامت بتجهيز المراكز الامتحانية بجميع المستلزمات الضرورية، فضلاً عن التعاون مع الجهات الصحية لتعفير المراكز الامتحانية وتعقيمها وتجهيز المستلزمات الصحية الكفيلة بتحقيق التكامل الصحي للطلبة".

وأضاف القطراني، أن "نحو خمسين ألف طالب وطالبة من المنتظمين في مقاعد الدراسة والطلبة الخارجيين سيتوجهون إلى مقاعد الامتحانات، ويتوزعون على 395 مركزاً امتحانياً موجودة في مركز وأطراف المحافظة".

وأشار إلى أن "إجراءات مديرية التربية تتم بالتنسيق مع الجهات الساندة ومنها الحكومة المحلية والقوات الأمنية وجامعة البصرة ودوائر الكهرباء بهدف تقليل ساعات القطع المبرمج عن المراكز الامتحانية".

وكانت وزارة التربية، قد حددت يوم السبت المصادف 21 آب 2021، موعداً لانطلاق الامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي في عموم البلاد.

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