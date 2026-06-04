البصرة تستعد لافتتاح أكبر منفذ حدودي عراقي مع إيران

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، بدء الاستعدادات لافتتاح أكبر منفذ حدودي على مستوى البلاد، عبر مشروع الربط السككي مع إيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير النقل وهب الحسني وبرفقة محافظ البصرة أسعد العيداني، أجرى زيارة ميدانية لمنفذ الشلامجة الحدودي للاطلاع على سير العمل في مشروع المنفذ الجديد وكذلك مشروع الربط السككي مع إيران، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية للنقل وتعزيز حركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لوكالة شفق نيوز إن "مشروع منفذ الشلامجة الحدودي الجديد سيجعله الأكبر على مستوى العراق"، مبيناً أنه "صمم ليكون منفذاً نموذجياً يستوعب حركة المسافرين والتجارة العامة بين العراق وإيران، وسيفتتح خلال الأسبوع المقبل قبل حلول شهر محرم".

وأضاف أن "مشروع الربط السككي يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة، إذ يبلغ طول خط السكة 36 كيلومتراً، وسيسهم في تسهيل حركة الزائرين والمسافرين بين البلدين، لا سيما خلال المناسبات الدينية".

ولفت إلى أن "الحكومة المحلية تعمل على إزالة المعوقات الموجودة على مسار المشروع ومن المؤمل إنجاز معالجتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأوضح العيداني أن "54 منزلاً تقع ضمن مسار السكة الحديد، أصحابها من سكان المنطقة الأصليين وليسوا من المتجاوزين، وقد تم تخصيص قطع أراضي بديلة لهم إلى جانب شمولهم بالتعويضات وفق قرارات مجلس الوزراء، بما يضمن معالجة الملف بصورة قانونية وعادلة".

وأشار إلى أن "المشروع يتطلب أيضاً إزالة مدرستين ومركز شرطة يقعان ضمن مسار السكة، على أن يتم نقلها إلى مواقع بديلة، فضلاً عن مفاتحة وزارة الكهرباء لمعالجة تعارض خط الشعلة الكهربائية الخاص بمحطة النجيبية مع مسار المشروع".

وأكد المحافظ أن "محطة القطار ستكون داخل منفذ الشلامجة الحدودي، لتشكل جزءاً مكملاً لمشروع المنفذ الجديد، بما يعزز من كفاءة حركة النقل ويربط بين مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة الحدودية".