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البصرة تستثني امتحانات الدراسة الاعدادية من تعطيل الدوام

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T13:04:32+0000
البصرة تستثني امتحانات الدراسة الاعدادية من تعطيل الدوام

شفق نيوز/ وجهت مديرية تربية البصرة، يوم الثلاثاء، باستثناء امتحانات الدراسة الاعدادية من تعطيل الدوام أيام الخميس والأحد والاثنين.

ووجه المدير العام لتربية البصرة (رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات ) عبد الحسين سلمان عبدالحسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"استمرار الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية لأيام الخميس والأحد والأثنين وفق الجدول المعلن على الرغم من وجود عطلة محلية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس والأحد والإثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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