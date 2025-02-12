البصرة تزيل أقدم أسواقها الشعبية ومواطنون يعترضون (صور)

شفق نيوز/ قامت مديرية بلدية البصرة بالتعاون مع القوات الأمنية والجهات المعنية الساندة بإزالة "سوق المسطر" الواقع في منطقة القبلة وسط المحافظة، وهو أحد أقدم الأسواق الشعبية التي تعود نشأتها إلى سنوات طويلة منذ بداية تأسيس المنطقة.

وبحسب الجهات المعنية، من المقرر افتتاح سوق عصري جديد يضم الباعة وأصحاب المحال في السوق القديم.

وأوضح مدير بلدية البصرة، فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، أن "افتتاح سوق القبلة الكبير سيكون خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن "سبب تأخيره يعود إلى نظام المزايدة الذي يستغرق وقتًا طويلاً، حيث يتم الإعلان عنه لمدة شهر، ثم يعرض لـ 3 مزايدات مدة كل واحدة منها 30 يوماً".

وبين عبد الخالق أن "العزوف من قبل بعض المواطنين عن تأجير المحال وتمدّد السوق القديم على الشارع أسهم في التأخير، بالإضافة إلى التجاوزات التي كانت تحدث في السوق".

من جانب آخر، عبّر صاحب أحد المحال المهدمة في سوق المسطر عن استياءه، وقال لوكالة شفق نيوز، أن "هدم السوق أثر علينا كثيراً وقطع أرزاقنا، نحن نعمل في هذا السوق منذ طفولتنا ونحن معروفون للناس في الأحياء القريبة"، معتبراً أن "المكان الجديد تم فرضه علينا بمبالغ تصل إلى عشرة ملايين دينار، ورغم دفعنا لهذه المبالغ، لم نستلم المحال التجارية حتى الآن".

وفيما يتعلق باعتراضات المواطنين، قال أحدهم ويدعى محمد أحمد، أن "بعض أصحاب المحال يعترضون على مشروع السوق الجديد كونه مقابل مبالغ مالية(الإيجار)، بينما كان السوق القديم مجانياً وتتم عملية البيع مباشرة على الشارع بواسطة ما يعرف بـ"البسطات".

وأضاف أن أحد أسباب الاعتراض تكمن في تأخر تسليم المحال في السوق الجديد، الذي استمر لنحو عام كامل، مشيراً إلى أن عملية الهدم قد تمت اليوم في الوقت الذي كان فيه السوق الجديد ينتظر أكثر من سنة.