البصرة تزيل "بسطات" الإيرانيين من شارع الكويت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة من شرطة البصرة أزالت سوق الايرانيين في شارع الكويت وسط المحافظة، بعد إن زاد نشاطهم بشكل ملحوظ متجاوزين على الأرصفة والشارع العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإزالة جاءت بعد مناشدات أصحاب المحال التجارية في الشارع وبعض المواطنين ونظراً لزيادة الأعداد الملحوظة والنشاط التجاري غير المرخص الذي تمارسه هذه الجماعات".

وتشهد محافظة البصرة منذ العام 2023 انتشاراً واسعاً لمواطنين إيرانيين وافدين عبر منفذ الشلامجة الحدودي، مع بضائع متعددة تعرض بشكل ملفت و ممتد على طول شارع الكويت وصولاً إلى سوق العشار.