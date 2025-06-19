البصرة ترسل مساعدات طبية لإيران كمبادرة إنسانية بدعم حكومي (فيديو)

شفق نيوز/ أطلقت دائرة صحة البصرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية، يوم الخميس، مبادرة إنسانية لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمثلت بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بحالات الطوارئ.

وقالت مديرة قسم الصيدلة في دائرة صحة البصرة، سارة الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "الشحنة تضم أدوية ضرورية للإنعاش الطبي ومستلزمات إسعافية تُستخدم في المواقف الطارئة، وقد جرى تجهيزها بعد تنسيق مباشر مع الجهات الصحية العليا".

وأوضحت الحسيني أن "المبادرة جاءت استجابة للواجب الإنساني والأخلاقي، وبتوجيه من وزارة الصحة ودعم مباشر من الحكومة المحلية في البصرة"، مؤكدة أن "فرق الصيدلة واللوجستيات عملت على مدار الساعة لضمان تجهيز المواد وفق المعايير المعتمدة وتسليمها في الوقت المناسب".

وأضافت أن "هذه الخطوة تعكس تضامن الشعب العراقي مع الشعوب الصديقة في أوقات الشدة، وتجسد روح التعاون الصحي الإقليمي التي تسعى وزارة الصحة لتعزيزها".