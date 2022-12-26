البصرة تدشن "الذهب الأسود" و 64 مدرسة جديدة

شفق نيوز/ افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مدرسة الذهب الاسود الابتدائية للبنات في محافظة البصرة، كما أعلن عن افتتاح 64 مبنى مدرسياً في عموم المحافظة.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وبين أن الافتتاح تم خلال حفل أقيم اليوم الإثنين، في ديوان مجلس المحافظة البصرة، حضره وزير التربية والمحافظ.

وأكد السوداني، وفق البيان، خلال حفل الافتتاح حرص الحكومة على إيلاء الملف التربوي الأهمية القصوى، وخصوصاً ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ الأبنية المدرسية.

وأوضح أن افتتاح هذا العدد اليوم من المدارس في المحافظة وبمواصفات عالية، سيسهم في إنهاء معاناة الطلبة، مبيناً أن العام المقبل سيشهد إتمام تنفيذ أعداد أخرى من المدارس، بما يسهم في تطوير المسار التربوي وتأمين أهم أركانه الأساسية المتمثلة بالأبنية المدرسية.

وتوزعت المدارس، الـ64 ، بحسب البيان، بين مناطق البصرة المختلفة، حصة المركز منها 18 مدرسة، وتوزعت بقية الأبنية المدرسية بين شمال البصرة بواقع 25 مدرسة، وقضاء الزبير غرب البصرة 12 مدرسة، وكانت حصة قضاء شط العرب شرق المحافظة 6 مدارس، وحصة قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة 3 مدارس.