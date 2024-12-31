البصرة.. تخصيص قطع أراضٍ للموظفي وحراك لتعيين 19 ألف محاضر

شفق نيوز/ ناقش مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، ملف تعيين 19 ألف محاضر وإداري، وبينما تضمنت الجلسة عرض 6 مشاريع ضمن خطة العام 2025، كشف عضو في المجلس عن موافقة المحافظ على تخصيص قطع أرضي لموظفي البلدية والإحصاء.

وبحسب بيان لنائب رئيس المجلس، أسامة السعد، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين والتي تضمنت عرض 6 مشاريع مقترحة من قبل المحافظ ضمن خطة العام 2025، بينما ارتأت اللجنة المالية في المجلس تأجيل البت لحين دراستها وتقديمها في الجلسات المقبلة".

وأشار السعد الى أن "الجلسة شهدت مناقشة ملف الـ 19 ألف محاضر وإداري والذين يتظاهرون أمام تربية البصرة معلناً موقف المجلس المساند للمتظاهرين ومخاطبة الحكومة المحلية لوزارة التربية بشأن حسم هذا الملف، لافتاً الى عدم التنازل عن حق البصرة في تعيين أبنائها".

وأوضح ان "رئيس هيئة الاستثمار تعذر حضوره للجلسة لاستجوابه وسنخاطب الهيئة لمعرفة الأسباب، وجرى مناقشة مقترح دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الجوانب من بينها توفير السكن اللائق لهم او شمولهم بتخصيص قطع الأراضي".

من جهته، أعلن عضو مجلس محافظة البصرة شكر محمود العامري، خلال مؤتمر صحفي عن موافقة محافظ البصرة على تخصيص قطع أراضي سكنية لموظفي بلدية البصرة البالغ عددهم 6240 موظفاً، وكذلك على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي مديرية إحصاء المحافظة.