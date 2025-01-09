البصرة تخصص 9 آلاف قطعة أرض لمنتسبي الشرطة احتفالاً بعيدهم (وثيقة)

شفق نيوز/ وافق محافظ البصرة "أسعد العيداني" على تخصيص 9 آلاف قطعة أرض ضمن مقاطعة 84 باب زيد، لضباط ومنتسبي قيادة الشرطة، وسيتم توزيعها بأقرب وجبة حسب وثيقة رسمية.

و جاء في الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن التخصيص تمَّ بعد رفع يد الإصلاح الزراعي من قبل وزارة الزراعة على مقاطعة 84 في قضاء شط العرب، و وافق محافظ البصرة على تخصيصها خلال حفل رسمي أقيم بمناسبة عيد الشرطة.

وفي التاسع من كانون الثاني من كل عام، تحتفل الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها في 1922 في التاسع من الشهر نفسه، إذ تم في ذلك اليوم تشكيل مديرية الشرطة العامة وتنسيب العقيد نوري السعيد مديراً عاماً لها.