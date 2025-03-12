البصرة تخصص 2.5 مليار دينار لدعم مرضى السرطان

شفق نيوز/ أعلن ديوان محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار دينار لشراء أدوية لمرضى السرطان، ضمن موازنة المحافظة.

وذكر إعلام الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البصرة أسعد العيداني وافق على صرف هذه المبالغ لشراء أدوية ومستلزمات طبية لعلاج مرضى السرطان".

واشار الى ان "مستشفيات البصرة للأورام تعاني من نقص في تجهيز الأدوية، من قبل وزارة الصحة، والحكومة المحلية قدمت المبالغ من حرصها على علاج الراقدين في هذه المستشفيات".

وكشف مسؤولون محليون البصرة في وقت سابق تسجيل 9 آلاف إصابة سنوياً بالسرطان نتيجة التلوث البيئي المتفاقم في المحافظة، منتقدين ضعف الاجراءات الحكومية للحد من حجم التلوث، ومعالجة المصابين.

وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد حذّر من تصاعد حالات تسجيل السرطان بين المواطنين في البصرة، مشيراً إلى تسجيل إصابات تصاعدية بنسبة تصل إلى 10% سنوياً.