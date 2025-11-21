البصرة.. تخبط في إعلان ضحايا حريق سفوان

شفق نيوز- البصرة

شهد حريق سفوان، الذي اندلع أمس الخميس، حالة من التضارب في الإعلان عن ضحايا الحريق، بعد تداول معلومات متناقضة بشأن هوية إحدى الجثث التي عُثر عليها وسط النيران، إذ أعلن أنها تعود لطفل ثم صححت المعلومة ليؤكد الدفاع المدني إنها لكلب متفحم.

وقال مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة تعود لشاب عشريني وجد متفحماً ومشوه المعالم وسط حريق سفوان"، مشيرًا إلى أنه "تم نقلها إلى مستشفى الزبير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة عن اندلاع حريق صباح يوم الخميس داخل مزاد لبيع الأثاث في قضاء سفوان، حيث امتدت النيران بسرعة داخل الموقع، ما استدعى استنفاراً عاجلاً للفرق للتعامل مع الحادث والحدّ من توسّعه نحو المحال المجاورة.

وقال مدير الدفاع المدني العميد مازن محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني باشرت فوراً بإخماد الحريق الذي اندلع في مزاد سفوان هذا الصباح، وتمكنت من السيطرة على النيران دون تسجيل أضرار بشرية في المرحلة الأولى".

وأضاف لفتة، أن "الفرق، وخلال استمرارها في عمليات التبريد والبحث داخل موقع الحادث، عثرت على جثة طفل داخل مساحة الحريق، ليتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق والظروف التي رافقت وجود الطفل في المكان.