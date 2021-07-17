البصرة.. تحذيرات من عودة سيناريو تسمم المياه

شفق نيوز/ حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، يوم السبت، من تغاضي الحكومة المركزية من الارتفاع الخطير في نسبة الملوحة العالية في مياه شط العرب وآثارها الجانبية على المواطن البصري.

وقال مدير مكتب المفوضية ، مهدي التميمي ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه بعد المتابعة والرصد والاطلاع على تقارير الخبراء في البيئة والمياه الخاص بمحافظة البصرة وتحديدا بملف مياه شط العرب، وإضافة إلى تحذيراتنا السابقة حول مخاطر هذا الموضوع على صحة اهالي البصرة، يحذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان من تغاضي حكومة المركز عن ارتفاع خطير في نسب الملوحة بمياه شط العرب.

وطالب التميمي الجهات المعنية بملف المياه بضرورة القصوى لزيادة الاطلاقات المائية كحل أولي، وحسب وعود وزير الموارد المائية بذلك خلال زيارته الاخيرة الى البصرة قبل أشهر.

واكد مكتب المفوضية؛ أن البصرة مقبلة على أوضاع مشابهة لعام ٢٠١٨، تعيد شبح كارثة التسمم التي تعرض لها اكثر من ١٣٠ الف مواطن آنذاك.

وكرر مكتب مفوضية البصرة مطالبته مدير ماء البصرة بإعادة ضخ المياه العذبة إلى قضاء شط العرب وربط قضاء ابي الخصيب بالخط الناقل للمياه العذبة، والذي لم تتخذ بصدده أي إجراءات جادة حتى الآن، حسب الوعود لمكتب مفوضية البصرة.