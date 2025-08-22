البصرة.. تحديد موعد تشغيل الباخرة التركية لتوليد الكهرباء

شفق نيوز- البصرة

كشف رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة البصرة ثائر الصالحي، يوم الجمعة، عن موعد دخول الباخرة التركية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى الخدمة الفعلية.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "وصول الباخرة التركية إلى ميناء أم قصر، رصيف رقم 9، هي الأولى من نوعها وليست الأخيرة، حيث أن هناك بارجة ستصل إلى ذات الرصيف خلال فترة 30 يوما أو أكثر بقليل".

ووفق الصالحي، فإن "الباخرة التي وصلت سعتها 125 ميغاواط ولن تكون حصرية لكهرباء البصرة بل ستكون رافد مهم للشبكة الوطنية في عموم البلاد، كون العقد مبرم بين وزارة الكهرباء والشركة التركية".

وبحسبه، ستدخل الباخرة إلى الخدمة خلال 7 ايام، حيث أن هناك حاليا فريق مشترك عراقي - تركي، يعمل على إكمال ربطها في الشبكة الوطنية.

وتابع الصالحي: "لا نملك رقماً محدداً لقيمة العقد المبرم مع الشركة التركية، كون العقد وزاري وليس محلي في البصرة".

وظهر يوم أمس الخميس، وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

وسبق وأن أعلنت شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة، عن توقيعها عقدا لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

وكشفت وكالة رويترز، يوم الأربعاء الماضي، أنه من المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.