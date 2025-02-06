البصرة تحدد تسعيرة موحدة للحوم والدجاج وتعتقل مخالفين لها (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، يوم الخميس، عن تسعيرة موحدة للحوم البيضاء والحمراء، فيما أفاد مصدر باعتقال اثنين من الجزارين لمخالفتهما التسعيرة.

وبحسب وثيقة، وردت لوكالة شفق نيوز، صادرة عن مكتب معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية، أنه "تقرر اعتماد الأسعار الخاصة باللحوم الحمراء والبيضاء لشهر شباط لسنة 2025، ليكون سعر لحم العجل بالعظم 12000 والشرح 15000 والغنم 18000 والدجاج الحي 3500 للكيلو الواحد، وطبقة البيض 4500 والسمك 5000".

من جانبه، أفاد مصدر أمني في المحافظة، أن "القوات الأمنية اعتقلت صاحب جزارة ومشويات في منطقة 50 حوش، وٱخر في منطقة سيد جاسم في الجبيلة وسط البصرة، لمخالفتها الأسعار المحددة من قبل الحكومة المحلية".