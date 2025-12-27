البصرة تتوعد مستخدمي الألعاب النارية بالحبس والغرامات

شفق نيوز- البصرة

توعدت قيادة شرطة محافظة البصرة، مساء اليوم السبت، متداولي وبائعي الألعاب النارية المحرضة على العنف بالحبس أو الغرامة، وذلك مع قرب احتفالات رأس السنة الجديدة 2026.

وحذرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز من بيع وتداول الألعاب النارية "لما تسببه من مخاطر جسيمة تؤدي إلى العنف والإصابات وتهديد السلامة العامة"، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد "مخالفة صريحة للقانون وتستوجب المساءلة القانونية".

وأوضحت أن "قانون رقم (2) لسنة 2013 حظر الألعاب المحرضة على العنف نص في المادة (2) على معاقبة كل من يستورد أو يصنع الألعاب المحرضة على العنف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار".

وأضافت، "كما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من يبيع أو يتداول هذه الألعاب بأشكالها كافة، بما فيها الألعاب النارية التي تُستخدم على نحو يهدد الأمن المجتمعي".

وأكدت قيادة شرطة محافظة البصرة "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين"، داعية المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات بيع أو تداول غير قانوني حفاظاً على سلامة الجميع".

وكانت قيادة عمليات بغداد، توعدت أول أمس الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم الألعاب النارية في احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، لكونها تشكل خطراً على السلامة العامة.

ومنذ مساء الأربعاء الماضي، بدأت مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد والاستعدادات لرأس السنة الميلادية الجديدة في العديد من المدن العراقية.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية سجلت في احتفالات رأس السنة السابقة 2025، إصابة 564 شخصاً بجروح جراء بالألعاب النارية والرصاصات العشوائية في العاصمة بغداد وباقي محافظات البلاد عدا إقليم كوردستان.