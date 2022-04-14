البصرة تتعهد بإنشاء "أجمل" شارع في العراق

شفق نيوز/ أعرب أسعد رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، بأن يكون مشروع "كورنيش" شط العرب أجمل شارع على مستوى العراق قاطبة.

وقال في تصريح صحفي صوتي نشره مكتبه الإعلامي اليوم، ان "المسوحات في مشروع كورنيش شط العرب ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل"، مبينا أن المسوحات "ستنطلق من جسر خالد وصولا الى الجسر الإيطالي".

وأوضح أن المساحة ستكون من ضفة شط العرب نزولا بمسافة 150 مترا بخط مستقيم بموازنة النهر إلى نهايته.

كما تابع العيداني بالقول "نأمل ان يكون هذا الشارع الأجمل على مستوى العراق وان يكون من معالم البلاد الحضارية"، مردفا بالقول إن هذا المشروع سيعيد الوجه البهي للبصرة.

وشرعت الجهات المختصة في قسم إدارة المشاريع بديوان محافظة البصرة وبالتعاون مع شركة سهل العراق مطلع العام الحالي بإعادة ترميم وتأهيل كورنيش البصرة على شط العرب.