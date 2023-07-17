البصرة تتصدر مناطق العالم بالحرارة و7 مدن عراقية أخرى ضمن القائمة

شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة أعلى درجة حرارة في العالم، يوم الاثنين، إلى جانب سبع مدن عراقية أخرى قائمة المناطق الأكثر حرارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن حي الحسين في البصرة سجل أعلى درجة حرارة بالعالم بلغت 50 درجة مئوية، تليه بالمرتبة الثانية منطقة العمادية في ايران بواقع 49.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة عبادان الايرانية 49.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة مطار الكويت الدولي في الكويت رابعاً 48.9 درجة مئوية، ومنطقة توربان الصينية خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان العراقية جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.6 درجة مئوية، ومدينة الناصرية العراقية، سابعاً 48.6، والاحواز الايرانية ثامناً 48.5، ومدينة السماوة العراقية تاسعاً 48.5، ومنطقة صافي آباد دزفول الايرانية عاشراً 48.2 درجة مئوية.

كما حلّت منطقة القيروان في تونس بالمرتبة 11 بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية، وجاءت محافظة النجف العراقية في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، ومدينة بدرة العراقية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة 48، تليها الفاو العراقية بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48، تليها مدينة الديوانية العراقية بالمرتبة 15 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: