جميعها عراقية.. 15 مدينة تتصدر قائمة الأعلى حرارة في العالم

شفق نيوز– بغداد

سجلت 15 مدينة عراقية اليوم الأحد (10 آب 2025) مراتب متقدمة ضمن قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاءت مدينة مطار البصرة الدولي في المرتبة الأولى عالميًا بدرجة حرارة بلغت 52.6 درجة مئوية، تلتها الناصرية في المرتبة الثانية بدرجة 50.7 درجة مئوية، ثم حي الحسين في البصرة بالمرتبة الثالثة بدرجة 50.3 مئوية.

وشهدت السماوة تسجيل 50.2 درجة مئوية في المرتبة الرابعة، فيما جاءت العمارة خامسًا بـ50 درجة مئوية، والرفاعي سادسًا بدرجة 49.6 مئوية، ثم مطار النجف الدولي سابعًا بـ49.5 مئوية.

وفي المرتبة الثامنة جاءت كربلاء بنفس درجة حرارة مطار النجف، حيث بلغت 49.5 مئوية، تلتها منطقة علي الغربي تاسعًا بدرجة 49.4 مئوية، ثم مطار بغداد الدولي عاشرًا بـ49.2 مئوية.

وجاءت منطقة هيت في المرتبة الحادية عشرة بدرجة 49.1 مئوية، وكوت - الحي في المرتبة الثانية عشرة بنفس الدرجة، ثم بدرة في المرتبة الثالثة عشرة بـ49 درجة مئوية، تلتها الديوانية في المرتبة الرابعة عشرة بـ48.9 درجة، وأخيرًا عين التمر في المرتبة الخامسة عشرة بـ48.8 درجة مئوية.

وجاءت هذه البيانات وفقًا للجدول المنشور من محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، مؤكدةً تصدر العراق لمناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم خلال هذا اليوم.