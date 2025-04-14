البصرة تتصدر.. أكثر من ألفي حالة اختناق في 5 محافظات

شفق نيوز/ سجلت دوائر صحة خمس محافظات عراقية، مساء اليوم الاثنين، أكثر من ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت البلاد.

وكانت الحصيلة الأبرز بحسب ما أفاد به مراسلو وكالة شفق نيوز، في محافظتي البصرة والمثنى، حيث سجلت مستشفيات محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، 749 حالة اختناق، فيما سجلت مستشفيات محافظة المثنى 700 حالة اختناق.

ثم جاءت بعدهما محافظة الديوانية بتسجيل 322 حالة اختناق، تليها ذي قار بتسجيل 174 حالة، ثم النجف بتسجيل 150 حالة.

ونوه المراسلون، بأن هذه الإحصائيات هي تقريبية ومرشحة للارتفاع مع استمرار العاصفة الغباريةفيبعضالمدن.