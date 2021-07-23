سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة تتخذ قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-23T17:28:16+0000
البصرة تتخذ قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

شفق نيوز/ وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الجمعة، باتخاذ جملة إجراءات بينها إغلاق الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظة الواقعة أقصى جنوبي العراق.

وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبدالخالق العيداني لوكالة شفق نيوز إن "المحافظ أصدر قرارا بغلق الكافتيريات، والمقاهي، ودور السينما، والمسارح والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، وقاعات الرياضة، ومنع المواطنين من دخولها ومحاسبة أصحابها في حالة فتحها". 

وأضاف أن الحكومة المحلية قررت أيضا "تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاقها في حال الإخلال بهذه الإجراءات".

وأشار العيداني إلى أن "دوام العاملين في دوائر محافظة البصرة سيكون بنسبة 50 بالمئة بعد عطلة العيد، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويتم تنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين".

وأشار إلى أن المحافظ اكد على اخذ اللقاحات وحسب الآليات المتبعة في دائرة صحة البصرة.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح العراق يسجل إصابات يومية تتجاوز 8 - 9 آلاف، بعدما كان العدد يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف إصابة قبل أسابيع قليلة.

ويأتي تصاعد وتيرة الإصابات في وقت تشكو فيه السلطات من ضعف الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

related

البصرة تحظر دخول الايرانيين وتشترط فحصاً طبياً

Date: 2020-02-20 14:08:38
البصرة تحظر دخول الايرانيين وتشترط فحصاً طبياً

البصرة تسجل 8 اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-04-09 13:15:49
البصرة تسجل 8 اصابات جديدة بكورونا

البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

Date: 2020-05-02 13:43:11
البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

بواقع 170 سريراً.. الصحة تعلن إنجاز مستشفى في البصرة

Date: 2020-08-06 15:04:38
بواقع 170 سريراً.. الصحة تعلن إنجاز مستشفى في البصرة

تسجيل خمس حالات وفاة ومئات الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-06-30 13:58:56
تسجيل خمس حالات وفاة ومئات الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

إصابة مسؤول محلي في البصرة بفيروس كورونا

Date: 2020-10-02 15:17:53
إصابة مسؤول محلي في البصرة بفيروس كورونا

البصرة تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-07 15:21:05
البصرة تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا

البصرة.. وفاة طبيب اخصائي متأثراً بإصابته بكورونا

Date: 2020-08-07 14:17:45
البصرة.. وفاة طبيب اخصائي متأثراً بإصابته بكورونا