البصرة تتخذ إجراءات "احترازية عاجلة" للسيطرة على الحمى القلاعية (وثائق)

البصرة تتخذ إجراءات "احترازية عاجلة" للسيطرة على الحمى القلاعية (وثائق)
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة عن تشكيل لجان مؤقتة و اتخاذها إجراءات احترازية عالية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي اصاب المواشي مؤخراً في عدد من مناطق المحافظة.
وجاء في وثائق رسمية حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها: أن "يتم تقييد حركة المواشي بين البصرة والمحافظات المجاورة لمدة عشرة أيام لإعادة النظر في الوضع الصحي البيطري، و منع حركة المواشي بين الأقضية و النواحي التي ظهرت بها الإصابة".
وبحسب الوثائق، إن "المواشي المصابة و المشتبه بها يفرض عليها حجر صحي لغرض منع انتشار العدوى، وتشجيع المربين على إجراء اللقحات لتجنب حدوث الإصابات، بالإضافة لتوفير المطهرات و المعقمات اللازمة للحد انتقال الفيروس بين الحيوانات و الحقول المجاورة".