البصرة تتجاوز نصف درجة الغليان.. 11 منطقة في العراق الأعلى بدرجات الحرارة عالميا

شفق نيوز- بغداد

تجاوزت درجة الحرارة في محافظة البصرة، يوم الأحد، نصف درجة الغليان وسجلت احدى عشر منطقة عراقية أخرى ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة مطار البصرة الدولي في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 50.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية الناصرية بـ49.7 درجة مئوية، وبالمرتبة الثالثة مدينة عبادان في ايران بـ49.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة البصرة حسين، رابعاً وبواقع 49.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة العمارة بالعراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً، جاءت مدينة خانقين، بمحافظة ديالى سادساً حيث سجلت 49.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة تكريت في صلاح الدين، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية، ثم جاء مطار الكويت الدولي، في الكويت ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة، كما جاءت مدينة الاهواز في ايران تاسعاً بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، ومنطقة الفاو في العراق عاشراً بـ48.7 درجة مئوية، تليها منطقة علي الغربي في العراق في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة بلغت 48.5، وجاءت بدرة في واسط بالعراق بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 48.5 مئوية، وحلت طوزخورماتو في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية، ومن ثم الرفاعي بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، وأخيرا مدينة السماوة، في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية.