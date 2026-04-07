البصرة بلا إنترنت والشركة المزودة توضح الأسباب

شفق نيوز- بغداد

كشفت شركة "إيرثلنك" للاتصالات، المزود الرئيسي للإنترنت في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الخدمة عن محافظة البصرة بسبب "اعتداءات إرهابية" طالت البنية التحتية للاتصالات.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تستنكر الأعمال التخريبية التي طالت البنية التحتية للكيبل الضوئي التابعة لوزارة الاتصالات وشركة "إيرثلنك" في محافظة البصرة والتي تصنف على أنها "أعمالاً إرهابية أقدمت على فعلها مجموعات خارجة عن القانون".

وبينت أن "الأعمال التخريبية تمثلت بقطع الكابلات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت من خمسة مسارات مختلفة تغذي المحافظة بشكل متزامن والذي أدى إلى انقطاع الخدمة عن إجمالي مشتركي الإنترنت في مدينة البصرة".

وأكدت الشركة أن كوادرها الفنية المتخصصة باشرت بإصلاح المسارات المتضررة وإعادة الخدمة بوقت قياسي"، مشيرة إلى أن "هذه العمليات التخريبية ممنهجة، وقد تم توثيق جميع هذه الاعتداءات بشكل محاضر معنونة إلى كل من مديرية الاتصالات والمعلوماتية في محافظة البصرة ومكتب محافظ البصرة والجهات القانونية المعنية".

ودعت الشركة إدارة المحافظة والجهات الأمنية المختصة إلى "ضرورة فتح تحقيق عاجل بهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف البنى التحتية لشريان حيوي يقدم خدمة وطنية وأساسية لمواطني البصرة ولما تحمله هذه الانقطاعات من أثر سلبي مباشر على حياة وأمن المواطن والعملية التنموية والاقتصادية ومسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العراق".