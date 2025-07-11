البصرة بالمقدمة.. 6 مدن عراقية بقائمة الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز- بغداد

دخلت محافظة البصرة برفقة خمس مناطق أخرى عراقية، يوم الجمعة، قائمة المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بـ15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأشار الجدول، إلى أن منطقة مطار البصرة الدولي، في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، بواقع 48.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية ادرار في الجزائر بواقع 47.9 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة بيدون 5 في الجزائر ثالثاً بواقع 47.6 درجة مئوية، فيما حلت عين صالح في الجزائر رابعاً بواقع 47.5 درجة مئوية، وجاءت عميدية في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فقد جاءت مدينة العمارة في العراق سادساً، حيث سجلت درجة حرارة 47.3 درجة مئوية، كما جاءت مدينة الاهواز في إيران، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47.1 درجة مئوية، بينما حلّ حي الحسين في البصرة جنوبي العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 47.1 درجة.

كما جاءت مدينة عبادان في إيران تاسعاً بدرجة حرارة 47 درجة مئوية، تلتها منطقة الإحساء في السعودية عاشراً بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية، في حين احتلت منطقة مطار الكويت الدولي في الكويت في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية، وفقاً للجدول.

وأضاف أن مدينة الناصرية في العراق جاءت المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية، فيما حلت تكريت في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية، واحتلت منطقة قرن علم في عمان بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية، تليها مدينة كربلاء في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 46.6 درجة مئوية.