البصرة.. انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، يوم الانين، إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية وسط المدينة، في حادثة وثقتها صور ومقاطع فيديو متداولة.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد مازن محمد لفته، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تحركت بشكل فوري بعد تلقي بلاغ من السيطرة المركزية يفيد بوجود مواطن يحاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية وسط المحافظة".

وأضاف أن "فرق الدفاع توجهت إلى الموقع وتمكنت من إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار، قبل أن تُجري عملية إنزاله بأمان باستخدام رافعة الإنقاذ الخاصة".

وأشار لفته إلى "تسليم الشاب إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة"، دون الكشف عن أسباب محاولة الانتحار أو كيفية صعوده إلى لوحة الإعلانات.