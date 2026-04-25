البصرة.. انطلاق موسم حصاد الحنطة بمساحة أكثر من 10 آلاف دونم

انطلقت في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة، يوم السبت، عمليات حصاد محصول الحنطة، تزامناً مع اتساع الرقعة المزروعة ودخول المزارعين موسم الجني وسط توقعات بإنتاج متفاوت بحسب طبيعة الأراضي والظروف الزراعية.

وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الحصاد بدأت فعلياً في مناطق القضاء، حيث بلغت المساحات المشمولة ضمن الخطة الزراعية نحو 3937 دونماً، فيما وصلت المساحات المزروعة خارج الخطة إلى 7500 دونم، وهي أراضٍ غير مرتبطة بعقود رسمية مع مديرية الزراعة".

وأضاف حسين، أن "الحقول المزروعة تضم أصنافاً عدة من الحنطة، من بينها (العربية ونزار وإباء 99 وبحوث 22)، إلى جانب أصناف أخرى مستوردة".

وأشار إلى أن "مستويات الإنتاج تختلف من منطقة إلى أخرى تبعاً للظروف البيئية ونوعية التربة وأساليب الري المعتمدة".

وأوضح حسين، أن "المعدل العام للإنتاج يقدّر بنحو 750 كيلوغراماً للدونم الواحد، في ظل استمرار عمليات الحصاد التي من المتوقع أن تتواصل خلال الأيام المقبلة لتغطي كامل المساحات المزروعة في القضاء".