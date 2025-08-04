البصرة.. انتحار طبيبة و3 إصابات خطيرة بحادث سير

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، بانتحار طبيبة نفسية وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير.

وعن حادث الانتحار، كشف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الطبيبة وهي في العقد الثالث من عمرها، كانت بحسب إفادة ذويها تعاني من اضطرابات نفسية ما دفعتها إلى أن تقطع شرايين يديها باستخدام آلة حادة داخل منزلها في منطقة الجمعيات وسط المحافظة".

وفي البصرة أيضاً، أبلغ المصدر بـ"تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات خطيرة جراء حادث سير وقع بين سيارتين على طريق أبي الخصيب الخارجي جنوبي المحافظة".