البصرة.. انتحار رجل من أعلى الجسر الإيطالي

انتحار شاب من أعلى الجسر الإيطالي في البصرة - أرشيف شفق نيوز

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار رجل يبلغ من العمر 43 عاماً بعد إلقاء نفسه من أعلى الجسر الإيطالي الرابط بين مركز مدينة البصرة وقضاء شط العرب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل قفز من أعلى الجسر ليسقط في المياه، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مؤكداً عدم وجود أي فرصة لإنقاذه بسبب سرعة الحادث.

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، حيث تمكّنت من انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الواقعة".

وتسجل محافظة البصرة ومدن أخرى في العراق، حالات انتحار بصورة شبه يومية ولأسباب مختلفة.