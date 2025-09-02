البصرة.. الأمن يفض تظاهرة أمام مصافي الجنوب بالقوة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

فضّت القوات الأمنية في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، تظاهرة نظّمها العشرات أمام بوابة شركة مصافي الجنوب للمطالبة بالتعيين في مشروع FCC، بعد أشهر من الاعتصام المتواصل في المكان، حيث تطورت الأوضاع إلى صدام مباشر أدى إلى إصابة عدد منهم.

وذكر ممثل المتظاهرين أحمد شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوة المكلفة على التظاهرة جرى تغييرها اليوم، ولم نشاهدها سابقاً طيلة الأشهر التي تظاهرنا فيها، وجرى الاعتداء على عدد من المتظاهرين وفض التظاهرة بالقوة".

وبحسب شاكر، فإن "المتظاهرين كعادتهم في كل يوم يقفون أمام بوابة شركة مصافي الجنوب ويحاولون منع الموظفين من العبور إلى الشركة في محاولة للضغط على المسؤولين، واليوم فتحت البوابة بالقوة من قبل القوات الأمنية وأصيب عدد من المتظاهرين بضربات مباشرة".

وتتواصل تظاهرات العاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، منذ أكثر من خمسة أشهر، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط، حيث أقدموا يوم أمس الاثنين، على غلق البوابة الرئيسية لشركة مصافي الجنوب في خطوة تصعيدية، على حد قولهم.