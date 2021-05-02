البصرة.. النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن ضبط متهم ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابيَّة، مبينةً أنه يطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تلقي مديريَّة تحقيق الهيئة بمحافظة البصرة معلوماتٍ عن وجود شخص ينتحل صفة موظف يعمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة ويمارس عمليات النصب على المواطنين وأخذ مبالغ ماليَّةٍ لقاء وعود كاذبة بالتعيين، مؤكدةً تأليفها فريق عملٍ من المديريَّة، وبعد نصب كمين محكم؛ تمكن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق دَوَّنَ أقوال المتهم الذي اعترف صراحة بأنه انتحل هذه الصفة، وطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين، إلى أن تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بمنطقة الجزائر في المحافظةأثناء تسلمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات لقاء وعود كاذبة بتعيينها في شركة ناقلات النفط، إذ أوهمها بأنه تم إكمال معاملة تعيينها من قبل أحد موظفي الشركة، الذي ادعى أنه سوف يتم تسليمه المبلغ المتسلم منها والذي تم ضبطه بالعملية".

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.