البصرة.. المهندسون يؤكدون تعرضهم لاعتداء خلال تظاهرتهم والشرطة: منتسب كُسر أنفه

شفق نيوز/ شهدت تظاهرات محافظة البصرة، يوم الأحد، توترات مع القوات الأمنية، ففيما أكدت نقابة المهندسين، الذين تظاهروا للمطالبة بالتعيين تعرضهم لاعتداءات من القوات الأمنية، أعلنت شرطة المحافظة عن تعرض رجل أمن لاعتداء أدى لكسر أنفه من قبل المتظاهرين.

وقالت نقابة المهندسين فرع البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "النقابة تُدين وبأشد العبارات، ما تعرّض له جمعٌ من المهندسين المتظاهرين سلمياً أمام مبنى شركة نفط البصرة، من اعتداءات غير مبررة من قبل بعض أفراد القوات الأمنية والتجاوزات اللفظية على مجموعة من المهندسات والمهندسين كما تدين اي مخالفة للقوانين لجميع الأطراف".

وأضافت أن "المهندسين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة في نيل حقوقهم وتوفير فرص العمل لهم، مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، وإن الاعتداء عليهم يُعد سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات المكفولة قانوناً".

وأكدت تضامنها الكامل مع "المعتدى عليهم، ونطالب الجهات المعنية في الحكومة المحلية والاتحادية بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث المؤسف، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان عدم تكراره مستقبلاً وندعوا للافراج عن أي محتجز وستتم المتابعة القانونية لهكذا تصرفات".

كما أكدت "مجدداً أن توفير فرص العمل للمهندسين العاطلين عن العمل يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن الاستماع إلى أصواتهم بدلاً من قمعها هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة والاستقرار".

بالمقابل، أعلنت شرطة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "أثناء أداء منتسبينا لواجبهم الرسمي في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تعرض أحد منتسبي شرطة البصرة إلى إصابة بليغة في العين وكسر في الأنف نتيجة اعتداء مؤسف".

وأضافت "تم التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن إعادة الأمن وفرض النظام، مع الحفاظ على سلمية الأجواء العامة"، مبينة "في الوقت ذاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتسبين الذين كانت لهم ردة فعل باستخدام القوة غير المسموح بها، وذلك انسجاماً مع التعليمات والانضباط المهني".