البصرة.. اللسان الملحي يحوّل آلاف الدونمات الزراعية إلى صحراء

شفق نيوز/ اكد قائممقام قضاء الفاو بمحافظة البصرة، وليد الشريفي، اليوم الأحد، أن القضاء يعاني منذ 13 عاما من ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب.

وذكر الشريفي لوكالة شفق نيوز؛ أن "قضاء الفاو يعتمد بشكل رئيسي في تغذية أراضيه الزراعية على مياه شط العرب، إلا أن آخر 13 عاما شهد انحسار لهذه المساحات المزروعة بسبب تقدم اللسان الملحي من شط العرب نحو الأراضي الزراعية".

وأضاف، أن "تمدد اللسان الملحي أدى إلى تحول الآلاف الدونمات الزراعية إلى صحراء، وأراض مهجورة غير قابلة للزراعة".

وأشار الشريفي، إلى أن "عودة الأراضي المتروكة للزراعة مرهون بإنشاء سد على نهر شط العرب"، مؤكدا أن "مشروع السد اجري الكشف على أكثر من موقع مخطط للانشاء عليه، لكن دون أي حركة جدية بشأنه وهو موضوع على الرفوف منذ سنوات في عهدة إحدى الشركات الأجنبية".