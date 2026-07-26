البصرة: الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق

شفق نيوز - البصرة

أعلن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، صباح اليوم الأحد، أن دولة الكويت أعادت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق وذلك بعد يوم من لقاء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف بالمحافظ في منفذ سفوان.

وكان العيداني واليوسف قد أكد أمس السبت في لقاء بمنفذ سفوان الحدودي، أهمية تعزيز التعاون المشترك واستمرار حركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين عقب إغلاق المنفذ على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، مساء الخميس الماضي، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق، لاستهدافٍ متكرر بـ"طائرات مسيّرة معادية"، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وعلى إثرها تم تعليق الحركة التجارية وحركة المسافرين في المنفذ بين الكويت والعراق.