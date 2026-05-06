البصرة.. القبض على طلاب إعدادية بتهمة الإساءة للذات الإلهية والإمام الحسين

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على طلبة إعدادية في المحافظة، قاموا بنشر مقطع فيديو يسيء للذات الإلهية والنبي وأحد الأئمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الأمن الوطني في البصرة ألقت القبض على طلبة إعدادية نشروا مقطع فيديو يتضمن إساءة للذات الإلهية والنبي الأكرم (ص) والإمام الحسين (ع)".

وكانت المديرية العامة لتربية البصرة، قد اتخذت اليوم الأربعاء، "إجراءات قانونية وانضباطية رادعة بحق مجموعة من طلبة ثانوية السفير الأهلية، وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة وتطاولاً على الذات الإلهية والرسول الأعظم والأئمة الأطهار (عليهم السلام)".

ولفتت إلى أنه "فور رصد المحتوى المسيء، وجهت المديرية بفتح تحقيق عاجل وفوري للوقوف على ملابسات الحادثة، وبناءً على نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة المختصة، قرر مجلس انضباط المدرسة فصل الطلبة المعنيين للعام الدراسي الحالي".

وقرر المجلس كذلك خصم 15 درجة من درجة السلوك الخاصة بالطلبة كإجراء تربوي حازم، وصدر قرار بنقل هؤلاء الطلبة إلى مدارس أخرى خارج مدرستهم الحالية، وقد صادق المدير العام لتربية البصرة (وكالة) على هذه القرارات كافة لتنفيذها بشكل فوري.

وانتشر مقطع فيديو لمجموعة من طلبة إعدادية السفير في محافظة البصرة، وهم يقومون بضرب كتبهم الدراسية على الأرض في أحد شوارع المحافظة، ويقومون بسب الذات الإلهية والنبي محمد والإمام الحسين.