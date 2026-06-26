البصرة.. القبض على أب وزوجته بتهمة تعذيب طفلتين

شفق نيوز- البصرة

أقدمت قوة أمنية في محافظة البصرة، يوم الجمعة، على إنقاذ طفلتين والقبض على والدهما وزوجته، بعد ورود معلومات عن تعرضهما للتعذيب داخل منزلهما في قضاء الدير.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النجدة ومركز شرطة علي في منطقة الكرمة، وبعد استحصال أمر قضائي من قاضي محكمة تحقيق الهارثة، نفذت عملية مداهمة لمنزل في قضاء الدير، وألقت القبض على الأب وزوجته".

وأضاف المصدر، أن "القوة عثرت على الطفلتين محتجزتين داخل الحمام وعليهما آثار حروق وتعنيف، فيما جرى نقلهما إلى المستشفى"، مبيناً أن "الحالة الصحية للطفلة الصغرى حرجة، فيما تستمر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

إلى ذلك، أشار مصدر أمني في ديالى، إلى غرق طفل عمره 10 سنوات، أثناء السباحة في حوض لتخزين المياه بأرض زراعية في قرية سعدية الشط بقضاء الخالص.