البصرة.. العيداني يحسم مصير الشكوى ضد الشيخ العوضي

شفق نيوز/ قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الثلاثاء، التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الشيخ عبد الغفار العوضي أحد قادة التظاهرات بالمحافظة.

وكانت محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام في البصرة، أصدرت أمراً باستدعاء العوضي، للتحقيق في تهم تتعلق بـ"التحريض على التظاهر ضد الحكومة المحلية"، بناءً على شكوى مقدمة من "ديوان محافظة البصرة".

هذا الأمر دفع بأهالي من شمال البصرة إلى تنظيم، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية رفضاً لاستقدام الشيخ عبد الغفار العوضي، مؤكدين أنه "يمثل صوت حقوقهم المشروعة" ولم يرتكب أي مخالفة قانونية، مطالبين بإلغاء الدعوى القضائية.

كما هدد المحتجون باتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك الاعتصام المفتوح، إذا لم تستجب الجهات المختصة لمطالبهم بإلغاء الدعوى وتقديم اعتذار، كما أشاروا إلى ضرورة احترام حقوقهم.

واليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن محافظ البصرة أسعد العيداني تنازل عن الشكوى المقدمة ضد الشيخ عبد الغفار العوضي أحد قادة تظاهرات شمال المحافظة.

وفي أول رد له على الدعوى القضائية، قال العوضي، لوكالة شفق نيوز: "نحن مع القانون، وسنلبي دعوته، وسنحضر أمام المحكمة لنؤكد مطالبنا المحقة التي كفلها الدستور، وسأقف أمام المحكمة بعد عطلة العيد"، معبرًا عن أسفه لما وصفه بـ"تعامل حكومة البصرة السلبي مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم".

من جهته، عبّر الشيخ هيثم المنصوري، قائد حراك قضاء "الصادق"، عن دعمه للشيخ العوضي والمتظاهرين، مؤكدًا في تصريح للوكالة أن التظاهرات جاءت نتيجة الإهمال والحرمان الذي تعاني منه مناطق شمال البصرة رغم غناها بالثروات".

وتعاني محافظة البصرة أقصى جنوب العراق من تردٍ في الخدمات وارتفاعاً في نسب التلوث، فيما عبّر وجهاء وشيوخ عشائر مناطق شمال المحافظة، أمس الاثنين، عن استيائهم الشديد إزاء ما وصفوه بـ "الصمت الحكومي والإهمال المتواصل" تجاه أزمة التلوث البيئي في مناطقهم، مؤكدين أن السكان يواجهون "موتاً بطيئاً".