البصرة.. العاملون في مشروع FCC يجددون تظاهراتهم أمام بوابة مصافي الجنوب

شفق نيوز- البصرة

استأنف العشرات من الذين عملوا في مشروع FCC النفطي تظاهراتهم، يوم الأربعاء، أمام بوابة شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، مجددين مطالبهم بمنحهم عقوداً وزارية بعد أن تم تسريحهم رغم مساهمتهم في إنجاز المشروع لسنوات طويلة.

وقال ممثل المتظاهرين أحمد شاكر، لوكالة شفق نيوز : "عددنا يبلغ 350 عاملاً من مختلف الأعمار والشهادات العلمية، عملنا على إنجاز المشروع لأكثر من خمس سنوات، وبعد تشغيله جرى الاستغناء عنا من دون أي ضمان وظيفي، لذلك نواصل احتجاجاتنا منذ أكثر من ستة أشهر سعياً للحصول على حقوقنا".

وأضاف، أن "الخبرات التي اكتسبناها خلال فترة عملنا في المشروع كبيرة و تؤهلنا لإدارته وتشغيله بكفاءة، وكان الأولى بالمسؤولين أن يستفيدوا منا بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، لكننا فوجئنا بتهميشنا وعدم منحنا أي فرصة للاستمرار".

وتابع شاكر قائلاً: "مطالبنا واضحة ومشروعة، وهي أن يتم تثبيتنا بعقود وزارية أسوة بالعاملين في الشركات النفطية، وقد وجّهنا نداءاتنا إلى وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء، لأكثر من ستة أشهر ولكن لم يستجب أحد، ونأمل أن تكون هناك استجابة عاجلة تنهي معاناتنا المستمرة منذ افتتاح المشروع".