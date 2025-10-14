البصرة.. الشرطة تحقق بمقطع فيديو ومركز حقوقي يدعو لوقف استخدام الرصاص

شفق نيوز- البصرة

دعا مركز حقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، الجهات الأمنية إلى وقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال التعامل مع التظاهرات الجارية في المناطق السكنية.

وقال مدير المركز علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إننا "ندعو وزير الداخلية وقيادة شرطة محافظة البصرة للتدخل الفوري ووقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية في منطقة الحيانية بمدينة البصرة، نظراً لما تسببت به هذه الممارسات من سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف العبادي، أن "منطقة الحيانية تُعد من المناطق المكتظة بالسكان، وأن استمرار استخدام وسائل التفريق العنيفة يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وتهديدًا مباشرًا لسلامة الأهالي وأمنهم"، داعياً إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين بها، مع التأكيد على التزام القوات الأمنية بالتعليمات التي تراعي كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان".

في المقابل، ذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر اعتداءً على احد المتظاهرين في شارع القائم".

وأضاف البيان، أن "قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد وجه بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين"، مبيناً أن "عدداً من المنتسبين أُصيبوا أثناء التظاهرات عند تأديتها واجبها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

هذا وفضّت القوات الأمنية في البصرة، مساء يوم أمس الاثنين، تظاهرات احتشدت في منطقتي التميمية والحيانية وسط المحافظة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على تفاقم أزمة ملوحة المياه التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية.