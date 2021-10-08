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البصرة.. السيطرة على حريق نشب بإحدى البواخر الراسية في ميناء ام قصر

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-08T17:25:00+0000
البصرة.. السيطرة على حريق نشب بإحدى البواخر الراسية في ميناء ام قصر

شفق نيوز/ كشف مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الجمعة، أن فرق الإطفاء التابعة للشركة استطاعت وخلال فترة زمنية قياسية من السيطرة على حريق نشب بإحدى البواخر الراسية في ميناء أم قصر، فيما بين أن الخسائر لم تكن سوى غرفة واحدة في الباخرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فرق الإطفاء التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، استطاعت السيطرة على حريق نشب في السفينة (أي فوري)، والتي تحمل العلم الهندي، والراسية في الرصيف رقم (27) أو ما تعرف بالارصفة الفلبينية، في ميناء أم قصر".

وتابع أن "الحريق نشب في الساعة الثانية عشر منتصف نهار اليوم . لكن فرق الإطفاء التابعة للشركة كانت على هبة  الاستعداد وقامت بواجبها وخلال فترة زمنية قياسية تمكنت من إخماد الحريق وقللت من الخسائر لحد كبير".

وبين أن "الجزء الوحيد الذي أحترق كان جزء بسيط من غرفة المولدات في الباخرة، وأن الاجزاء الاخرى من السفينة سليمة تماماً فيما استمرت الكوادر الفنية بعمليات تفريغ الحمولات من السفينة".

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