البصرة.. الدفاع المدني يخمد حريق سوق العشار والضحية حارس مخزن

شفق نيوز- البصرة

أخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة، يوم الأحد، حريقًا اندلع في أحد المخازن ضمن سوق العشار في منطقة عبد الله بن علي، بعد جهود ميدانية مكثفة أسهمت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأسواق والمباني المجاورة، وسط أنباء عن مصرع حارس المخزن.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد مازن محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الإخماد جرت بإشراف مباشر من قبل قيادة الدفاع المدني وأمري القواطع وضباط المراكز، مستخدمين 18 عجلة إطفاء تخصصية وساندة، إضافة إلى عجلة سلمية (سنوركل) للسيطرة على الحريق بشكل كامل".

وأضاف لفتة، أن "الفرق حالت دون توسع الحريق إلى المحال التجارية الواقعة في شارع عبد الله بن علي، وتمت محاصرته بسرعة للحد من الأضرار والحفاظ على السوق والمناطق المجاورة".

في غضون ذلك، أفاد مصدر في الدفاع المدني، للوكالة، بوفاة حارس البناية الذي كان نائماً داخل المخزن الذي نشب في الحريق، حيث تم استخراجه من قبل فرق الدفاع المدني ونقله إلى الطب العدلي.