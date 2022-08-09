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البصرة البقعة الأشد حرارة على كوكب الارض اليوم

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T09:42:37+0000
البصرة البقعة الأشد حرارة على كوكب الارض اليوم

شفق نيوز/ تصدرت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، جدول المدن الأشد حرارة على كوكب الارض من ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية والتي تجاوزت فيها درجة الحرارة 51 درجة مئوية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة " مطار البصرة الدولي " في البصرة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 51.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة " ديزفول " في إيران وبواقع 50.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة "بصرة- الحسين" في البصرة وبواقع 50.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "العبدلي"  في الكويت رابعاً وبواقع 50.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الناصرية " في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن مدينة "عبادان" في إيران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.8 درجة مئوية، وجاءت محافظة "الجهراء" في الكويت سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " المزرعة التجريبية" في الكويت" ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "الاهواز" في ايران تاسعاً بدرجة حرارة 49.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة " أل قيسومة" في السعودية عاشراً بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها مدينة " العمارة"  في العراق المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة "السالمي" في الكويت بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الرفاعي" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية، تليها منطقة "علي الغربي" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية، تليها مدينة "السماوة" في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية.

وإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة شهدت محافظة البصرة يوم امس انهيارا في الطاقة الكهربائية نتيجة احتراق محطة توليد كهرباء الأمر الذي دفع بالسكان إلى الخروج باحتجاجات قاموا خلالها بقطع الطرق وحرق الإطارات.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم:

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