البصرة: الاسماك النافقة في نهر العشار غير مرغوبة

شفق نيوز/ أوضحت مديرية زراعة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، اسباب نفوق الاسماك في نهر العشار وسط المحافظة، عازية ابرزها الى "التلوث في الانهر جراء مخلفات الباعة".

وقال مسؤول شعبة الاسماك في المديرية شاكر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "نهر العشار في وسط البصرة شهد نفوق كميات كبيرة تقدر ٩٠٪ من اسماك (البلطي)"، لافتا إلى ان "هذه الاسماك النافقة من النوع غير المرغوب في المجتمع البصري، وهي دخلية على المياه البصرية وتتحمل نسب التلوث العالية في الانهر".

وأشار عبد الرزاق، إلى ان "التلوث الذي اصاب نهر العشار يعود لقيام أصحاب المحال التجارية والمطاعم ومياه الصرف الصحي برمي مخلفاتهم في النهر"، مبينا ان "إدارته وجهت كتبا لمديرية البلدية برفع الاسماك النافقة من النهر".

وذكر ايضا أن دائرته "طلبت من البيئة ايضا رفع شكاوى على المتجاوزين، اضافة لدعوة مديرية الموارد المائية باطلاق دفعات مائية للنهر من اجل إزالة التلوث الحاصل فيه".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين صوراً تظهر نفوق الاف الاسماك في نهر العشار وسط البصرة، وأشاروا في تعليقات لهم الى نسبة التلوث الكبيرة التي اصابت النهر.