سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة: الاسماك النافقة في نهر العشار غير مرغوبة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-13T10:19:47+0000
البصرة: الاسماك النافقة في نهر العشار غير مرغوبة

شفق نيوز/ أوضحت مديرية زراعة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، اسباب نفوق الاسماك في نهر العشار وسط المحافظة، عازية ابرزها الى "التلوث في الانهر جراء مخلفات الباعة".

وقال مسؤول شعبة الاسماك في المديرية شاكر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "نهر العشار في وسط البصرة شهد نفوق كميات كبيرة تقدر ٩٠٪ من اسماك (البلطي)"، لافتا إلى ان "هذه الاسماك النافقة من النوع غير المرغوب في المجتمع البصري، وهي دخلية على المياه البصرية وتتحمل نسب التلوث العالية في الانهر".

وأشار عبد الرزاق، إلى ان "التلوث الذي اصاب نهر العشار يعود لقيام أصحاب المحال التجارية والمطاعم ومياه الصرف الصحي برمي مخلفاتهم في النهر"، مبينا ان "إدارته وجهت كتبا لمديرية البلدية برفع الاسماك النافقة من النهر".

وذكر ايضا أن دائرته "طلبت من البيئة ايضا رفع شكاوى على المتجاوزين، اضافة لدعوة مديرية الموارد المائية باطلاق دفعات مائية للنهر من اجل إزالة التلوث الحاصل فيه".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين صوراً تظهر نفوق الاف الاسماك في نهر العشار وسط البصرة، وأشاروا في تعليقات لهم الى نسبة التلوث الكبيرة التي اصابت النهر.

related

ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب ينذر بكارثة بيئية في البصرة

Date: 2021-07-16 12:14:27
ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب ينذر بكارثة بيئية في البصرة

فتحة مجاري لـ"مشروع متلكئ" تبتلع طفلاً في البصرة

Date: 2022-01-08 06:35:03
فتحة مجاري لـ"مشروع متلكئ" تبتلع طفلاً في البصرة

فيديو.. الأمطار تغرق مستشفى بمحافظة البصرة

Date: 2019-12-16 17:51:18
فيديو.. الأمطار تغرق مستشفى بمحافظة البصرة

البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

Date: 2020-05-02 13:43:11
البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

"الزيوت" تلوّث مياه البصرة وتوقِف ضخها

Date: 2020-06-15 17:31:44
"الزيوت" تلوّث مياه البصرة وتوقِف ضخها

بعد نينوى.. محافظتان عراقيتان تتخذان إجراءات بشأن القرود

Date: 2022-05-25 10:42:04
بعد نينوى.. محافظتان عراقيتان تتخذان إجراءات بشأن القرود

تظاهرات بالبصرة تدفع الكاظمي للجوء إلى استخدام مروحية عسكرية للتنقل

Date: 2021-04-11 06:39:31
تظاهرات بالبصرة تدفع الكاظمي للجوء إلى استخدام مروحية عسكرية للتنقل

عراقيان ينتحران شنقا في البصرة والنجف

Date: 2020-05-27 13:57:32
عراقيان ينتحران شنقا في البصرة والنجف