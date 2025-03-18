البصرة.. افتتاح أول مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية بعد تأهيلها

شفق نيوز/ افتتحت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الثلاثاء، المقبرة الجماعية الأولى لضحايا الانتفاضة الشعبانية في حي الحسين (أول لاين) بعد إعادة تأهيلها، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية.

وقال معاون محافظ البصرة، حسن النجار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المقبرة تم اكتشافها بعد العام 2003، وحملت رقم الملف الأول في المحافظة، حيث ضمت رفات أكثر من 37 شهيداً، تم التعرف على بعضهم، فيما دُفنت رفات مجهولي الهوية في ذات المكان، ليكون شاهداً على جرائم النظام السابق".

وأشار إلى أن "إعادة تأهيل المقبرة تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على إرث الشهداء وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد"، مشدداً على "أهمية إحياء ذكرى الشهداء وتعريف الأجيال القادمة بتضحياتهم".

وأصبحت المقابر الجماعية في العراق معروفة منذ أن أطاح غزو الولايات المتحدة الامريكية والقوات المتحالفة في ربيع العام 2003 بنظام صدام حسين.

وقدر الخبراء الدوليون أن 300 ألف ضحية يمكن أن يكونوا في هذه المقابر الجماعية وحدها.

وشملت المقابر الجماعية في الغالب رفات مسلمين شيعة وكورد قتلوا بسبب معارضتهم للنظام بين عامي 1983 و1991.